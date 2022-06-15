Что можно сделать из зелени на зиму и как правильно делать такие заготовки - узнайте в материале УНИАН.

Наряду с классическими видами консервации, многие хозяюшки летом заготавливают зелень - такой подход позволяет зимой подавать к столу свежую петрушку или укроп. Есть и второй вариант - засушить траву, чтобы использовать ее во время приготовления блюд. УНИАН расскажет, как правильно сушить укроп, чтобы он остался зеленым и что делать с остальной зеленью.

Ранее мы говорили о том, как готовится овощная заправка на зиму.

Рецепт заготовки зелени на зиму - варианты

Каждая хозяйка решает для себя самостоятельно, какой вид заготовок ее привлекает больше всего. Наиболее распространенными считаются следующие:

сушка - в пучках вывесить на воздухе или разложить на газете, хранить в закрытых контейнерах;

- в пучках вывесить на воздухе или разложить на газете, хранить в закрытых контейнерах; заморозка - вымыть, порционно нарезать, хранить в морозилке в пакетах;

- вымыть, порционно нарезать, хранить в морозилке в пакетах; маринование - нарезать, выложить в банку, залить уксусом, хранить в холодильнике;

- нарезать, выложить в банку, залить уксусом, хранить в холодильнике; засолка - вымыть, нарезать, выложить в банку, засыпать солью, хранить в холодильнике;

- вымыть, нарезать, выложить в банку, засыпать солью, хранить в холодильнике; заморозка в масле - вымыть, измельчить (можно в блендере), растереть вместе с растительным или сливочным маслом, хранить в банке в холодильнике.

Если у вас после процесса заготовок остается лишняя зелень, вы можете на ней пожарить мясо, рыбу или другие продукты.

Как правильно мыть и сушить зелень - советы

Большинство хозяек сушит зелень двумя способами - на открытом воздухе и в духовке. На открытом воздухе можно сушить шалфей, укроп, петрушку, базилик и тимьян. Вам понадобится бечевка или нитка и пергамент. Главное правило - сушить зелень в сухую и ясную погоду.

Переберите травы, свяжите их в пучки и подвесьте на нитку. В качестве альтернативы можно выложить пучки на пергамент. Если выбираете второй вариант, то иногда переворачивайте зелень, чтобы она не загнила. В среднем, процесс сушки занимает от 6 часов до 5 дней.

Для того, чтобы понять, как сушить зелень в духовке, вам необходимо запастись:

противнями;

пергаментной бумагой.

Можно сушить зелень в духовке или специальной сушилке. Делается это просто: возьмите травы, вымойте, высушите их мелко нарежьте. Затем выложите слоем на чистом сухом противне, накройте бумагой и сушите 3-4 часа при температуре 40-50ºС.

Хранить сухую зелень нужно в темном и сухом месте, лучше - в стеклянных или жестяных банках. Зелень будет оставаться ароматной в течение 6-12 месяцев.

Что можно заморозить из зелени и как - варианты

Выбирая такой способ заготовок на зиму, у вас также есть выбор - сухая или мокрая заморозка.

Метод сухой заморозки подходит для любой зелени. Вам нужно ее перебрать, вымыть, высушить и нарезать (допустимо оставить целиком). Сложить в контейнер или завернуть в пленку (фольгу), затем - в пакет и оставить в морозилке.

Мокрая заморозка - это ситуация, когда хозяйки измельчают зелень, раскладывают ее по формочкам для льда, заливают водой и ставят в морозилку. Потом такие кубики можно бросать прямо в первые блюда во время приготовления. Такая консервированная зелень хранится 6-12 месяцев при температуре –15-20ºС.

Многие хозяйки считают, что лучше заморозить зелень в масле - измельчить, смешать со сливочным маслом, завернуть в пленку "колбаской" и убрать в морозилку. Таким образом можно приготовить себе вкусную закуску для бутербродов.

Как правильно засолить петрушку и другую зелень

Еще один вариант хранения зелени - засолка. Горячий засол подходит только для морковной и свекольной ботвы, петрушки и укропа, а также стрелок чеснока и лука.

Вымойте зелень, обсушите, мелко нарежьте и выложите в кастрюлю. Посолите, влейте воду и доведите до кипения, затем проварите в течение 5 минут. Затем разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.

Метод сухого засола заключается в простоте технологии - вам нужна лишь зелень и соль. Вымойте травы, обсушите, мелко нарежьте, сложите в емкость и засыпьте солью. Вам понадобится примерно 250 гр соли на 1 кг зелени. Затем оставить эту заготовку на 2 суток в темном месте, добавить зелени в банку и убрать в холодильник.

Маринованная зелень на зиму - рецепт

зелень петрушки, укропа и сельдерея

вода - 1 л

соль повареная - 30-40 гр

уксусная эссенция 20% - 20 мл

чеснок - по желанию

Зелень вымыть, высушить, измельчить, выложить в стерилизованные банки. Добавить чеснок, пропущенный через пресс. Приготовить маринад из уксуса и соли (вскипятить ингредиенты) и залить им зелень. Закрыть крышкой и остудить, затем убрать в погреб.

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