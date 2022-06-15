Наряду с классическими видами консервации, многие хозяюшки летом заготавливают зелень - такой подход позволяет зимой подавать к столу свежую петрушку или укроп. Есть и второй вариант - засушить траву, чтобы использовать ее во время приготовления блюд. УНИАН расскажет, как правильно сушить укроп, чтобы он остался зеленым и что делать с остальной зеленью.
- Рецепт заготовки зелени на зиму - варианты
- Как правильно мыть и сушить зелень - советы
- Что можно заморозить из зелени и как - варианты
- Как правильно засолить петрушку и другую зелень
- Маринованная зелень на зиму - рецепт
Ранее мы говорили о том, как готовится овощная заправка на зиму.
Рецепт заготовки зелени на зиму - варианты
Каждая хозяйка решает для себя самостоятельно, какой вид заготовок ее привлекает больше всего. Наиболее распространенными считаются следующие:
- сушка - в пучках вывесить на воздухе или разложить на газете, хранить в закрытых контейнерах;
- заморозка - вымыть, порционно нарезать, хранить в морозилке в пакетах;
- маринование - нарезать, выложить в банку, залить уксусом, хранить в холодильнике;
- засолка - вымыть, нарезать, выложить в банку, засыпать солью, хранить в холодильнике;
- заморозка в масле - вымыть, измельчить (можно в блендере), растереть вместе с растительным или сливочным маслом, хранить в банке в холодильнике.
Если у вас после процесса заготовок остается лишняя зелень, вы можете на ней пожарить мясо, рыбу или другие продукты.
Как правильно мыть и сушить зелень - советы
Большинство хозяек сушит зелень двумя способами - на открытом воздухе и в духовке. На открытом воздухе можно сушить шалфей, укроп, петрушку, базилик и тимьян. Вам понадобится бечевка или нитка и пергамент. Главное правило - сушить зелень в сухую и ясную погоду.
Переберите травы, свяжите их в пучки и подвесьте на нитку. В качестве альтернативы можно выложить пучки на пергамент. Если выбираете второй вариант, то иногда переворачивайте зелень, чтобы она не загнила. В среднем, процесс сушки занимает от 6 часов до 5 дней.
Для того, чтобы понять, как сушить зелень в духовке, вам необходимо запастись:
- противнями;
- пергаментной бумагой.
Можно сушить зелень в духовке или специальной сушилке. Делается это просто: возьмите травы, вымойте, высушите их мелко нарежьте. Затем выложите слоем на чистом сухом противне, накройте бумагой и сушите 3-4 часа при температуре 40-50ºС.
Хранить сухую зелень нужно в темном и сухом месте, лучше - в стеклянных или жестяных банках. Зелень будет оставаться ароматной в течение 6-12 месяцев.
Что можно заморозить из зелени и как - варианты
Выбирая такой способ заготовок на зиму, у вас также есть выбор - сухая или мокрая заморозка.
Метод сухой заморозки подходит для любой зелени. Вам нужно ее перебрать, вымыть, высушить и нарезать (допустимо оставить целиком). Сложить в контейнер или завернуть в пленку (фольгу), затем - в пакет и оставить в морозилке.
Мокрая заморозка - это ситуация, когда хозяйки измельчают зелень, раскладывают ее по формочкам для льда, заливают водой и ставят в морозилку. Потом такие кубики можно бросать прямо в первые блюда во время приготовления. Такая консервированная зелень хранится 6-12 месяцев при температуре –15-20ºС.
Многие хозяйки считают, что лучше заморозить зелень в масле - измельчить, смешать со сливочным маслом, завернуть в пленку "колбаской" и убрать в морозилку. Таким образом можно приготовить себе вкусную закуску для бутербродов.
Как правильно засолить петрушку и другую зелень
Еще один вариант хранения зелени - засолка. Горячий засол подходит только для морковной и свекольной ботвы, петрушки и укропа, а также стрелок чеснока и лука.
Вымойте зелень, обсушите, мелко нарежьте и выложите в кастрюлю. Посолите, влейте воду и доведите до кипения, затем проварите в течение 5 минут. Затем разлейте по стерилизованным банкам и закатайте.
Метод сухого засола заключается в простоте технологии - вам нужна лишь зелень и соль. Вымойте травы, обсушите, мелко нарежьте, сложите в емкость и засыпьте солью. Вам понадобится примерно 250 гр соли на 1 кг зелени. Затем оставить эту заготовку на 2 суток в темном месте, добавить зелени в банку и убрать в холодильник.
Маринованная зелень на зиму - рецепт
- зелень петрушки, укропа и сельдерея
- вода - 1 л
- соль повареная - 30-40 гр
- уксусная эссенция 20% - 20 мл
- чеснок - по желанию
Зелень вымыть, высушить, измельчить, выложить в стерилизованные банки. Добавить чеснок, пропущенный через пресс. Приготовить маринад из уксуса и соли (вскипятить ингредиенты) и залить им зелень. Закрыть крышкой и остудить, затем убрать в погреб.