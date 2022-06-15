УНИАН рассказывает, как готовится заправка на зиму в банках из простых и дешевых продуктов.

Консервированная заправка для блюд - это, своего рода, полуфабрикат, который хозяйки начинают заготавливать летом. Все дело в том, что имея такую основу, вы приготовите супы, рагу, жаркое или любые другие блюда гораздо быстрее. К тому же, лето - сезон овощей, именно сейчас можно впрок запастись необходимой консервацией.

Как готовится соленая заправка для супа на зиму и какой рецепт лучше выбрать для вторых блюд - читайте на УНИАН.

Ранее мы говорили о том, как готовится заправка для борща на зиму.

Острая овощная заправка на зиму

Из указанного количества продуктов получается 10 банок по 500 мл.

Морковь - 1 кг

Лук репчатый - 1 кг

Перец сладкий - 1 кг

Кабачки - 1 кг

Помидоры - 500 гр

Чеснок - 1 головка

Перец чили - 1 стручок

Соль каменная - 35 гр

Сахар - 50 гр

Яблочный уксус - 30 гр

Растительно масло - 50 гр

Паприка - 3 ч.л

Кориандр, горчица, тмин

Морковь, лук, перец и кабачки очистить, промыть, нарезать кубиками и выложить в чашу блендера. Туда же добавить чеснок и перец чили, затем измельчить овощи. В сотейник вылить растительное масло, высыпать сахар, соль и паприку. Добавить все специи, затем подогреть на маленьком огне. Соединить овощную смесь с приправами, добавить уксус, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить 45 минут. Выложить заправку в стерилизованные банки, остудить, затем убрать в прохладное место.

Зимняя заправка для рассольника

Из указанного количества продуктов получается 2 банки по 500 мл и 1 банка на 330 мл.

Рис - 170 г

Огурцы - 1 кг

Морковь - 300 г

Лук репчатый - 50 г

Масло растительное - 70 мл

Уксус 9 % - 35 мл

Сахар - 35 г

Соль - 1,5 ст. л

Лавровый лист - 2 шт.

Перец чёрный горошком - 5 шт.

Рис промыть, выложить в кастрюлю, залить водой и варить до готовности. Огурцы вымыть, нарезать тонкой соломкой, затем так же поступить с луком. Морковь очистить, вымыть и натереть на терке. В кастрюле с толстым дном соединить все овощи, добавить сахар, соль, растительное масло, уксус, лавровый лист и перец. Поставить кастрюлю на сильный огонь, довести до кипения, затем уменьшить огонь и варить под крышкой 40 минут.

Добавить рис, перемешать, снова накрыть крышкой и варить 15 минут. По желанию можно добавить больше соли или сахара. Выложить заправку для рассольника в стерилизованные банки, закрыть крышками и перевернуть. После остывания хранить в прохладном месте.

Заправка для супа на зиму с солью

Из указанного количества продуктов получается 10 банок по 450 мл.

Морковь - 1 кг

Помидор - 1 кг

Перец сладкий - 1 кг

Лук репчатый - 1 кг

Зелень - 300 г (петрушка, укроп, кинза)

Соль - 1 кг (крупного помола)

Морковь вымыть, почистить и натереть на терке. Очистить и мелко нарезать лук, то же самое сделать с перцем. Помидоры вымыть и нарезать мелкими кубиками. Все овощи сложить в миску или кастрюлю, добавить измельченную зелень. Высыпать соль и тщательно перемешать. Выложить заправку в стерилизованные банки, закрыть крышками и хранить в прохладном месте.

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