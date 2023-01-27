Чтобы коржи на медовик не крошились, нужно избегать ряда ошибок во время приготовления теста.

Очень популярный десерт - торт медовик, который с легкостью можно сделать дома, и очень быстро. Некоторые хозяйки боятся браться за приготовление этого торта, поскольку просто не знают, как сделать, чтобы коржи были мягкими и не ломались, и не превращались в крошки.

Как оказывается, такая проблема возникает по нескольким причинам, и справиться с ней очень просто. Самое главное - придерживаться нескольких правил приготовления этого десерта и медовик, рецепт которого вам понравится, точно получится вкусным.

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Почему ломаются медовые коржи - главные ошибки

Чаще всего, проблема с коржами для медовика возникает тогда, когда во время их приготовления всыпали слишком много сахара или муки.

Если хотите, чтобы тесто было правильным, - готовьте его на водяной бане, а потом не охлаждайте, а сразу же начинайте формировать коржи.

Считается, что коржи будут очень нежными, если в тесто добавить растительное масло. Если вы хотите получить пышные медовые коржи для торта, то понадобится пищевая сода.

Очень нежным считается шифоновый медовик, который вы можете сделать самостоятельно.

Что необходимо для приготовления десерта:

яйца - 2 штуки;

сахар - 280 г;

мед - 70 г;

мука - 300 г;

растительное масло - 50 г;

сода - 1 чайная ложка;

сливки (33%) - 200 мл;

сметана (20%) - 400 г.

Возьмите глубокую миску, вбейте туда яйца и всыпьте 100 г сахара. Смешайте эти ингредиенты, а потом влейте растительное масло. Теперь ваша задача - все хорошенько перемешать. После этого в емкость можно отправлять мед. Поставьте миску на водяную баню, нагревайте на небольшом огне и при этом не забудьте постоянно помешивать массу.

Смесь должна стать однородной - когда это произойдет, самое время добавлять соду. После этого смесь должна посветлеть и "подрасти". Потом продержите ее на водяной бане от 7 до 10 минут. Главное - не забывайте постоянно помешивать смесь. Потом всыпьте половину указанного объема муки, снова все хорошенько перемешайте и продержите на водяной бане еще 1-2 минуты.

Отправьте на рабочую поверхность ту часть муки, которая у вас осталась. На эту муку выложите еще горячее тесто на медовик и вымесите его. Самое главное, чтобы после вымешивания тесто было мягким. Возможно, муки понадобится немного меньше или больше. Здесь уже нужен ваш контроль.

Из готового теста сделайте толстый "рулет", а потом разделите на 7-8 частей (они должны быть равными). Сразу же раскатайте тесто на пергаменте - сформируйте круглые коржи. В этом деле вам поможет обычная тарелка - положите тарелку на верх раскатанного коржа и обрежьте лишнее тесто. Из обрезков сделайте еще один корж любой формы - из него позже будет приготовлена крошка для украшения медовика.

Сколько по времени выпекать коржи для медовика

Когда коржи будут сформированы - самое время их выпекать. Обратите внимание, в духовке уже должна быть температура 180°C. Каждый корж выпекайте от 3 до 4 минут.

После выпекания коржей займитесь приготовлением крема.

Возьмите сухую и чистую посуду. Влейте туда сливки комнатной температуры, постепенно добавляйте 180 г сахара и взбивайте миксером. Обратите внимание - скорость постепенно нужно увеличить до максимума. На максимуме сливки нужно взбивать приблизительно 5 минут. Только потом добавьте сметану комнатной температуры. После этого все взбивайте еще на протяжении приблизительно 5 минут. Крем на шифоновый медовик должен получиться густым.

Когда коржи уже остынут - смело намазывайте их кремом и украшайте торт крошкой.

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