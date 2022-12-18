Три рецепта торта на скорую руку, который на вкус не хуже классики.

Многие любят "Наполеон", а вот готовить - мало кто: уж очень хлопотно и долго. Совсем другое дело - ленивый Наполеон. Его можно приготовить за 20 минут, без духовки и даже без слоеного теста. Рецепты самого ленивого торта - в материале УНИАН.

Ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадный крем для торта, блинов и трубочек.

Ленивый Наполеон из 3 ингредиентов

Торт "Наполеон" из готового слоеного теста, которое не нужно раскатывать и нарезать.

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Готовое слоёное бездрожжевое тесто - 1 кг

Сгущенка - 400 г

Сливочное масло - 150 г

Разморозьте слоеное тесто и разделите его на пласты. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте в течение 15 минут при температуре 180°С - тесто должно подняться и слегка подрумяниться. Остудите и разделите пласты на коржи потоньше.

Приготовьте крем: взбейте сгущенку с размягченным маслом.

Соберите торт: выложите на тарелку один корж, смажьте его кремом, сверху уложите еще один и снова смажьте кремом - повторяйте, пока не закончатся коржи. Собранный торт смажьте кремом со всех сторон и посыпьте крошкой, которая осталась от выпечки. Готовый торт отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Ленивый Наполеон на сковороде

Этот торт - из песочной крошки, которая готовится на сковороде.

Песочная крошка:

Мука - 300 г

Сливочное масло - 200 г (холодное)

Сахар - 100 г

Соль - щепотка

Охлажденное сливочное масло натрите на крупной терке, макая его в муку. Смешайте натертое масло с остальной мукой. Добавьте сахар, соль, все смешайте и перетрите получившуюся массу руками в крошку. Отправьте крошку на сковороду и обжарьте на небольшом огне, постоянно помешивая, до золотистого цвета.

Ванильный заварной крем:

Молоко - 400 мл

Желтки - 3 шт.

Сахар - 80 г

Кукурузный крахмал - 20 г

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Сливочное масло - 30 г

Прогрейте слегка молоко. Желтки смешайте с сахаром, ванильным сахаром, мукой, крахмалом. Добавьте к желткам 1/3 часть чуть теплого молока, перемешайте и соедините с остальным молоком. Доведите все до кипения, постоянно помешивания, дайте покипеть 30-40 секунд. Добавьте сливочное масло, хорошо перемешайте. Остудите.

Соберите торт: выстелите дно разъемной формы пергаментом, насыпьте немного крошки и разровняйте ее с помощью дна стакана. Смажьте сверху кремом, снова выложите слой крошки, разровняйте, смажьте кремом. Сформируйте торт, чередуя крошку с кремом (часть крошки оставьте для украшения). Готовый торт отправьте в холодильник на 2 часа. Снимите форму, украсьте оставшейся крошкой.

Ленивый Наполеон без выпечки

Для этого рецепта нужно приготовить только заварной крем.

Печенье "Ушки" - 800 г

Заварной крем:

Молоко - 1 л

Яйца - 5 шт.

Мука - 40 г

Кукурузный крахмал - 40 г

Сахар - 200 г

Сливочное масло - 200 г (холодное)

Ванильный сахар - 10 г (по желанию)

Прогрейте слегка молоко. Смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром, добавьте муку и кукурузный крахмал, снова перемешайте до однородности. Влейте 1/3 часть чуть теплого молока, перемешайте и соедините с остальным молоком. Поставьте на средний огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Дайте покипеть 30 секунд и снимите с огня. Добавьте кубики холодного сливочного масла, перемешайте до однородности. Остудите.

Соберите торт: в разъемную форму выложите слой печенья, смажьте его кремом, затем снова выложите слой печенья и снова смажьте кремом. Сформируйте торт, чередуя печенье с кремом - несколько "ушек" отложите для декора. Верх торта смажьте кремом. Отложенное печенье измельчите в крошку и украсьте торт. Оставьте торт пропитаться на 6-8 часов.

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