Это можно сделать через сторонние и встроенные приложения.

В современном мире поделиться своим местонахождением стало как никогда легко. Теперь не обязательно долго объяснять - можно просто отправить данные с помощью своего смартфона.

Встроенный модуль GPS позволяет не только быстро обменяться местонахождением, но и даже следить за перемещением человека в режиме реального времени.

Сегодня рассмотрим, как скинуть геолокацию с помощью своего гаджета разными способами.

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Как скинуть свою геолокацию в Viber

Скинуть геолокацию через это приложение проще простого. Для этого нужно следовать этим шагам:

выбираем "Локация";

переходим в нужную беседу с человеком;

нажимаем "отправить";

на карте указываем геоточку.

Таким образом удобно делиться не только своим местоположением, но и показать разные объекты или места. В режиме онлайн отслеживание не предусматривается.

Как скинуть геолокацию в Телеграм

Теперь перейдем к тому, как отправить геолокацию через Telegram. Это приложение дает больше функционала и при этом проще в управлении.

Чтобы воспользоваться этим:

открываем нужный чат;

выбираем "Вложения";

переходим на "Геопозиция";

далее отправляем или транслируем свою геопозицию - по необходимости.

Если выбираете первое, то отправите точку на карте, а второй вариант предусматривает постоянную трансляцию вашего перемещения в пространстве. При этом вы можете выбрать длительность, по истечении которой трансляция остановится.

Как скинуть геолокацию с айфона

Если вы не хотите пользоваться для этой цели сторонними приложениями, есть вариант, как отправить геолокацию с телефона.

Если у вас айфон, то воспользуйтесь системным приложением "локатор". С его помощью можно скидывать свое местоположение и следить за передвижениями своих контактов.

Чтоб воспользоваться функцией:

откройте приложение;

выберите контакт;

нажмите на плюсик и "Поделиться геоданными";

далее устанавливаем длительность трансляции - от несколько минут до "бессрочно".

Чтобы отключить трансляции, просто выберите соответствующий пункт во вкладке контактов.

При желании местоположение можно отправить и через сообщения вашего телефона. В беседе с человеком нажмите на "Еще" и выберите там геопозицию. Так можно не только делиться информацией, но и сразу прокладывать маршрут.

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