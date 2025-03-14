В современном мире поделиться своим местонахождением стало как никогда легко. Теперь не обязательно долго объяснять - можно просто отправить данные с помощью своего смартфона.
Встроенный модуль GPS позволяет не только быстро обменяться местонахождением, но и даже следить за перемещением человека в режиме реального времени.
Сегодня рассмотрим, как скинуть геолокацию с помощью своего гаджета разными способами.
Как скинуть свою геолокацию в Viber
Скинуть геолокацию через это приложение проще простого. Для этого нужно следовать этим шагам:
- выбираем "Локация";
- переходим в нужную беседу с человеком;
- нажимаем "отправить";
- на карте указываем геоточку.
Таким образом удобно делиться не только своим местоположением, но и показать разные объекты или места. В режиме онлайн отслеживание не предусматривается.
Как скинуть геолокацию в Телеграм
Теперь перейдем к тому, как отправить геолокацию через Telegram. Это приложение дает больше функционала и при этом проще в управлении.
Чтобы воспользоваться этим:
- открываем нужный чат;
- выбираем "Вложения";
- переходим на "Геопозиция";
- далее отправляем или транслируем свою геопозицию - по необходимости.
Если выбираете первое, то отправите точку на карте, а второй вариант предусматривает постоянную трансляцию вашего перемещения в пространстве. При этом вы можете выбрать длительность, по истечении которой трансляция остановится.
Как скинуть геолокацию с айфона
Если вы не хотите пользоваться для этой цели сторонними приложениями, есть вариант, как отправить геолокацию с телефона.
Если у вас айфон, то воспользуйтесь системным приложением "локатор". С его помощью можно скидывать свое местоположение и следить за передвижениями своих контактов.
Чтоб воспользоваться функцией:
- откройте приложение;
- выберите контакт;
- нажмите на плюсик и "Поделиться геоданными";
- далее устанавливаем длительность трансляции - от несколько минут до "бессрочно".
Чтобы отключить трансляции, просто выберите соответствующий пункт во вкладке контактов.
При желании местоположение можно отправить и через сообщения вашего телефона. В беседе с человеком нажмите на "Еще" и выберите там геопозицию. Так можно не только делиться информацией, но и сразу прокладывать маршрут.
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