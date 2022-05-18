Когда сажать персик и как вырастить дерево из косточки - читайте на УНИАН.

Вырастить вкусный и сочный персик можно даже в Украине. Это довольно капризная культура, но при правильном уходе персик порадует вас сочными и сладкими плодами. Высаживать персик можно с конца весны, когда установится устойчивая теплая погода. Для посадки можно купить готовый саженец или вырастить дерево из косточки.

Когда сажать персик

С посадкой персика не стоит спешить. Чтобы растение прижилось, нужно подождать устойчивой теплой погоды. Высаживать персик можно в те даты, когда уже нет заморозков, а температура не опускается ниже +10 градусов. Оптимальное время - середина или конец мая. Сажать дерево можно и осенью, в конце сентября-начале октября.

Где посадить персик

Персики - очень солнцелюбивые деревья. В затененном месте саженец может погибнуть. Также эта культура не любит ветер. Можно посадить персик за забором, но так, чтобы тень от забора не накрывала дерево. Расстояние между саженцами должно составлять не меньше 5 м.

Говоря о грунте, персикам подойдет суглинистый грунт или чернозем. Персик не стоит сажать рядом с вишней, черешней, грушей и грецким орехом, поскольку у них общие болезни и вредители.

Как сажать персик в открытый грунт

Перекопайте участок и подготовьте ямы для посадки персика глубиной 50-60 см. Ямы нужно наполнить на треть золой, навозом или субстратом. Полейте яму водой и установите длинный колышек, который будет поддерживать дерево. Вставьте саженец, расправьте корни и засыпьте землей.

Если саженец совсем маленький - обрежьте все ветки, кроме трех самых толстых. После посадки деревце поливают двумя ведрами воды. Землю вокруг саженца посыпают опилками, скошенной травой или старыми листьями. В дальнейшем персик нужно поливать минимум раз в неделю.

Уход за персиком

Персик не любит заморозки. Если после посадки наступили внезапные морозы или холодные ночи, персик можно замотать мешковиной, тканью или картоном. Не используйте полиэтилен, поскольку он не пропускает воздух.

До первого цветения дерево нужно регулярно поливать - по 3 ведра воды минимум раз в неделю, если нет дождей. После цветения дерево поливают меньше, а после появления зеленых плодов и до сбора урожая полив прекращают.

Когда на дереве появятся первые персики, ствол можно обработать препаратами от вредителей и болезней. Если дерево заболело, повторить обработку через неделю.

Осенью персик обрезают, удаляют больные и сухие ветки. В середине осени в грунт вносят удобрения или перегной. Перед зимовкой дерево обрабатывают от грибка и обматывают ствол и крону агроволокном либо мешковиной до весны.

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