В регионах с жесткой водой в чайнике часто накапливается накипь.

Далеко не каждый знает, как часто следует чистить чайник от накипи, чтоб он служил вам годами. Дело в том, что каждый раз, когда вы используете прибор, в нем остаются отложения кальция из природных минералов. В дальнейшем это приводит к появлению накипи.

Это распространенная проблема в регионах с жесткой водой. Ранее мы рассказывали о том, как отмыть микроволновку от жира внутри, а сегодня рассмотрим ситуацию с очисткой чайника.

Как чистить чайник от накипи

Что будет, если не чистить чайник от накипи? Это не только влияет на вкус ваших напитков - вскоре отложения начинают хлопьями плавать в воде, в чем тоже мало приятного.

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По данным Kitchen Aid, если вы используете его ежедневно, то очистка должна проводиться каждый месяц.

"Очистка от накипи — это процесс удаления известкового налета внутри чайника, который образуется из кальция, магния и других минералов, содержащихся в воде. Если у вас жесткая вода, вам, возможно, придется чаще очищать электрочайник от накипи, поскольку жесткая вода содержит больше минералов, чем мягкая", - говорится на их сайте.

По мнению экспертов, электрочайник можно чистить уксусом - его мягкая кислотность позволит деликатно воздействовать на поверхности.

Издание Еxpress поделилось отзывами пользователей интернета касательно этой темы.

"Примерно раз в три месяца. Я просто кипячу воду с лимонной кислотой, и это отлично работает", - отметил один из комментаторов.

Другой же удаляет накипь раз в месяц, чтоб отложения не стали слишком сильными. Сложно сказать, как часто нужно очищать чайник, поскольку у всех разное качество воды.

"Я буквально ни разу в жизни не мыл чайник. Я иногда протираю его снаружи, если он запылится, но я никогда его не мыл. Учитывая, что внутри него всегда находится только чистая вода, я не вижу смысла это делать", - поделился один из пользователей.

Таким образом, не так важно, как часто нужно менять воду в чайнике. Главное - чтоб она была очищенной, а не из водопровода.

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