Салат винегрет очень полезный и невероятно вкусный, но не самый простой в приготовлении. Для салата нужно отварить по отдельности и нарезать все овощи, что требует много времени и усилий. Если вы любите этот салат, но хотите упростить его приготовление - предлагаем упрощенный рецепт, в котором все овощи готовятся вместе в сковороде.
Простой винегрет за 15 минут
По желанию в этот салат можно добавить консервированную фасоль или квашеную капусту.
Ингредиенты:
- свекла - 200 г;
- морковь - 100 г;
- картошка - 200 г;
- лук - 100 г;
- соленые огурцы - 150 г;
- зеленый консервированный горошек - 1 банка;
- зеленый лук - 4 пера;
- вода - 50 мл;
- подсолнечное масло - 5 ст.л.;
- горчица мягкая - 2 ст.л.;
- соль, перец по вкусу.
Картошку, свеклу и морковь почистить и помыть, нарезать одинаковыми кубиками. В глубокой сковороде разогреть 3 столовые ложки масла и выложить свеклу. Перемешать, чтобы каждый кусочек овоща покрылся маслом. Затем выложить в сковороду картошку и морковь, перемешать до однородности.
Налить в сковороду 50 мл воды и включить сильный огонь на конфорке. Сковороду накрыть крышкой. Довести воду до кипения и после этого засечь 5 минут. Через 5 минут выключить огонь и оставить овощи в сковороде под крышкой до полного остывания. Так они полностью приготовятся и сохранят большую часть витаминов.
Пока овощи остывают, мелко нарезать репчатый и зеленый лук, а огурец нарезать кубиками. С горошка слить маринад. Перемешать в глубокой миске все овощи. Для заправки смешать пару ложек горчицы с подсолнечным маслом. Заправить винегрет, посолить и поперчить по вкусу.