Быстрый винегрет на 15 минут готовится без долгой варки всех овощей по отдельности.

Салат винегрет очень полезный и невероятно вкусный, но не самый простой в приготовлении. Для салата нужно отварить по отдельности и нарезать все овощи, что требует много времени и усилий. Если вы любите этот салат, но хотите упростить его приготовление - предлагаем упрощенный рецепт, в котором все овощи готовятся вместе в сковороде.

Простой винегрет за 15 минут

По желанию в этот салат можно добавить консервированную фасоль или квашеную капусту.

Ингредиенты:

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свекла - 200 г;

морковь - 100 г;

картошка - 200 г;

лук - 100 г;

соленые огурцы - 150 г;

зеленый консервированный горошек - 1 банка;

зеленый лук - 4 пера;

вода - 50 мл;

подсолнечное масло - 5 ст.л.;

горчица мягкая - 2 ст.л.;

соль, перец по вкусу.

Картошку, свеклу и морковь почистить и помыть, нарезать одинаковыми кубиками. В глубокой сковороде разогреть 3 столовые ложки масла и выложить свеклу. Перемешать, чтобы каждый кусочек овоща покрылся маслом. Затем выложить в сковороду картошку и морковь, перемешать до однородности.

Налить в сковороду 50 мл воды и включить сильный огонь на конфорке. Сковороду накрыть крышкой. Довести воду до кипения и после этого засечь 5 минут. Через 5 минут выключить огонь и оставить овощи в сковороде под крышкой до полного остывания. Так они полностью приготовятся и сохранят большую часть витаминов.

Пока овощи остывают, мелко нарезать репчатый и зеленый лук, а огурец нарезать кубиками. С горошка слить маринад. Перемешать в глубокой миске все овощи. Для заправки смешать пару ложек горчицы с подсолнечным маслом. Заправить винегрет, посолить и поперчить по вкусу.

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