Сперва охранник пытался успокоить нападавшего, а потом просто убежал.

Поведение персонала днепровского маркета АТБ, где 19 декабря покупатель жестоко избил 19-летнего парня, вызывает много вопросов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Уже установлено, что спор между покупателями произошел в отделе алкоголя: парень случайно задел плечом 33-летнего жителя Днепра. На кассе между мужчинами скандал вспыхнул с новой силой, в результате чего 33-летний покупатель набросился на юношу и жестоко избивал его 5 минут.

По словам журналистов, сначала охранник пытался успокоить нападавшего, а потом просто убежал. Полиция приехала через 6 минут после звонка и задержала его на крыльце.

"Охранники магазина не являются сотрудниками правоохранительных органов. Соответственно, по инструкции, они не имеют право вмешиваться физически. Исходя уже из полученной информации, мы считаем, что охранники, сотрудники магазина действовали четко, слаженно и оперативно", – пояснил руководитель управления корпоративных коммуникаций сети супермаркетов Сергей Демченко.

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Автор: УНИАН