На Черниговщине остановку "заминировали" будильниками - пришлось подрывать (видео)

Граждан насторожило то, что на урне лежали две металлические коробки, одна из которых была перемотана изолентой и выдавала звуковые сигналы.

На Черниговщине остановку общественного транспорта «заминировали» будильниками, взрывотехникам пришлось нейтрализовать подозрительные предметы путем подрыва.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

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Инцидент произошел в Мрине Носовского района. На остановке общественного транспорта селяне обнаружили два предмета, которые показались им опасными. Граждан насторожило то, что на урне лежали две металлические коробки, одна из которых была перемотана изолентой и выдавала звуковые сигналы.

Полиция перекрыла все подъезды к остановке общественного транспорта, чтобы обезопасить граждан от потенциальной опасности.

Приняв все меры предосторожности, взрывотехники ликвидировали подозрительные предметы гидродинамическим ударом, применив заряд малой мощности. Банки конструктивно не содержали в себе взрывчатых материалов, не представляли опасности, внутри были только два будильника.

«Похоже, какой-то местный кулибин таким образом нелепо пошутил», - говорится в сообщении.

"Минирования" в Украине: что происходит

Последние несколько лет в Украине участились случаи ложных сообщений о взрывчатке. В абсолютном большинстве правоохранители не обнаруживают опасности после проверки указанных объектов.

Недавно в Киеве был задержан "минер" станции метро "Вокзальная".

До этого еще один подобный "шутник" получил от киевского суда приговор в два года тюрьмы за "минирование" подземки.

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Автор: Денис Прядко