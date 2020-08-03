Захвативший банк в БЦ "Леонардо" террорист является гражданином Узбекистана (фото)

Согласно виду на жительство, выданному в 2017 году, террориста зовут Каримов Сухроб Рахматович. Он 1988 года рождения.

Террорист, захвативший отделение банка в БЦ "Леонардо" является гражданином Узбекистана.

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Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко. "Злоумышленник, который взял в заложники женщину - гражданин Узбекистана", - отметил он.

Согласно виду на жительство, выданному в 2017 году, террориста зовут Каримов Сухроб Рахматович. Он 1988 года рождения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа в 12:00,в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас доступ в бизнес-центр ограничен, на месте работают силовики.

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