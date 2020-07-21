Стрельба из автобуса в Луцке попала на видео

На записи отчетливо видно, как изнутри автобуса раздается одиночный выстрел.

Стрельба из захваченного террористом автобуса в Луцке попала на видео.

Запись опубликована в Telegram-канале Pavlovsky News.

На нем отчетливо видно, как изнутри автобуса раздается одиночный выстрел. Как раз в тот момент, когда полицейский передает воду заложникам.

Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади. По предварительной информации, в заложниках от 10 до 20 человек. Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт со злоумышленником, с ним ведутся переговоры.

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