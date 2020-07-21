Захват автобуса в Луцке: террорист отпустил трех заложников (видео)

Террорист отпустил ребенка, беременную женщину и пожилую женщину.

Террорист Максим Плохой, который захватил автобус с пассажирами в Луцке, отпустил трех заложников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Только что Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трёх заложников!" - сообщил Геращенко.

По данным СМИ, это будут ребенок, беременная женщина и пожилая женщина.

Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус «Берестечко - Красниловка», который сейчас находится на Театральной площади.

По предварительной информации, в заложниках от 10 до 20 человек. Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие. Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине». Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

В области введен оперативный план «Заложник». Центр перекрыт полицией.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, который прибыл в Луцк, правоохранители установили контакт со злоумышленником, с ним ведутся переговоры. Он добавил, что пассажиры захваченного автобуса находятся в «нормальном состоянии».

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