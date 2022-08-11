В течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов.

Служба безопасности Украины нейтрализовала российских диверсантов и передала Вооруженным силам более 700 координат для огневого поражения оккупантов на восточном фронте.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Во время масштабных оперативных действий в Харьковской области в течение последней недели разоблачено более 60 предателей и коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами и оправдывали вооруженную агрессию РФ. В результате спецопераций удалось получить и передать подразделениям ВСУ свыше 700 координат для огневого поражения командных пунктов, скоплений личного состава, тяжелого вооружения и складов с боеприпасами захватчиков", - говорится в сообщении.

Так сотрудники Службы безопасности нейтрализовали диверсантов, среди которых были бывшие правоохранители. Злоумышленники собирали разведданные о расположении украинских войск и стратегически важных объектах критической инфраструктуры региона. Для получения информации проводили визуальное наблюдение, применяли средства фото-, видеофиксации, а также получали сведения через личные связи.

"Коммуникацию со своими российскими "кураторами" поддерживали через заранее отработанные закрытые каналы связи. Полученные материалы оккупанты использовали для массированных ракетно-артиллерийских обстрелов Харьковской области. Еще одной враждебной задачей российской агентуры была подготовка к активным диверсионным действиям, в том числе взрывам на территории областного центра. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников во время передачи захватчикам закрытой информации с прифронтовой территории. Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Также во время проведения спецоперации установлено местонахождение вражеских тайников с боевыми средствами поражения. Из них изъяты реактивные противотанковые гранаты, автоматическое оружие, снайперские винтовки и противопехотные мины МОН-90.

Обнаруженный арсенал планировали использовать российские диверсанты для совершения диверсий в приграничных районах Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 9 августа вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с полицейскими, взрывотехниками и кинологами обнаружили схрон оружия, который оставили российские оккупанты. Кроме боеприпасов, в схроне была одежда военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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