"Я тебя туда не посылал": водитель маршрутки Киев - Борисполь отказал в проезде ветерану АТО (фото)

Инцидент с ветераном АТО произошел утром 28 мая.

В четверг, 28 мая, водитель маршрутки 317а Киев — Борисполь в грубой форме отказал в проезде ветерану АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена ветерана АТО Инна Ольховая.

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"Сегодня в 9:30 водитель маршрута 317а "ст. м. Харьковская — Борисполь" в грубой форме отказал в проезде моему мужу, участнику АТО/ООС", — написала она.

По ее словам, водитель заявил: "Я тебя туда не посылал". В полицию уже написано соответствующее заявление.

"Пожалуйста, сделайте маршрут и водителя знаменитым", — написала Ольховая и опубликовала фото маршрутчика.

Позже она написала, что позже с ее супругом связался один из собственников Автосервиса. "Извинения мужу принесены, ситуация разобрана, с водителем будет проведена дополнительная беседа и инструктаж", - добавила Ольховая.

Ранее в Чернигове водитель маршрутки выгнал ветерана АТО без ноги Владислава Шатило и поплатился.

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