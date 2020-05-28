"Я тебя туда не посылал": водитель маршрутки Киев - Борисполь отказал в проезде ветерану АТО (фото)
В четверг, 28 мая, водитель маршрутки 317а Киев — Борисполь в грубой форме отказал в проезде ветерану АТО.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила жена ветерана АТО Инна Ольховая.
Читайте такжеВ Днепре водитель маршрутки угрожал "набить морду" пассажирке из-за 50 гривень
"Сегодня в 9:30 водитель маршрута 317а "ст. м. Харьковская — Борисполь" в грубой форме отказал в проезде моему мужу, участнику АТО/ООС", — написала она.
По ее словам, водитель заявил: "Я тебя туда не посылал". В полицию уже написано соответствующее заявление.
"Пожалуйста, сделайте маршрут и водителя знаменитым", — написала Ольховая и опубликовала фото маршрутчика.
Позже она написала, что позже с ее супругом связался один из собственников Автосервиса. "Извинения мужу принесены, ситуация разобрана, с водителем будет проведена дополнительная беседа и инструктаж", - добавила Ольховая.
Ранее в Чернигове водитель маршрутки выгнал ветерана АТО без ноги Владислава Шатило и поплатился.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram