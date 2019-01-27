В Днепре почтили память жертв Холокоста и представили фильм о спасении еврейских детей

По данным историков, в годы Холокоста от рук нацистов погибло 6 миллионов евреев. В частности, в Днепре было уничтожено свыше 11 тысяч евреев. Их массово расстреливали в балке, которую называют местным «Бабьим Яром».

В воскресенье в Днепре, в Музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине», состоялось чествование памяти жертв Холокоста. Мероприятие приурочили к Международному дню памяти жертв Холокоста.

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В церемонии зажжения свечей памяти приняли участие представители власти, дипломатических учреждений Израиля и Германии, общественные деятели, историки, члены еврейской общины, сообщает "Радио Свобода".

По данным историков, в годы Холокоста от рук нацистов погибло 6 миллионов евреев. В частности, в Днепре было уничтожено свыше 11 тысяч евреев. Их массово расстреливали в балке, которую называют местным «Бабьим Яром».

Участники церемонии также вспомнили о «праведников народов мира» – людей, которые с риском для жизни спасали евреев в годы Второй мировой войны, и сопротивление самих евреев.

«Мы должны говорить не только об уничтожении, но и о сопротивлении, в том числе еврейского народа: восстание в гетто и концлагерях, участие в боевых действиях в рядах Красной армии и Украинской повстанческой армии, в подполье... Главный урок прошлого – это то, что нормальные люди должны объединяться в борьбе против агрессии», – отметил директор музея, историк Игорь Щупак.