Он сказал полицейским, что хотел иметь собственного ребенка, однако не мог.

В Полтавской области задержали человека, который похитил младенца из перинатального центра. Похитителем оказался 25-летний мужчина-транссексуал.

Как сообщается на странице полиции Полтавщины в социальной сети Facebook, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как из больницы выходила женщина с большим пакетом. "Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибегнул к преступлению", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Полтавской области Евгений Рогачев.

Сейчас с девочкой все хорошо, ее вернули матери. Осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 (похищение малолетнего и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Следователи готовят ходатайство об объявлении похитителю о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 5 до 10 лет заключения.

Похищение ребенка из роддома

Напомним, об исчезновении новорожденного ребенка полиция Полтавщины сообщила еще в воскресенье, 14 июля.

Мать девочки заявила, что ребенок исчез из послеродовой комнаты. На ее поиски ориентировали весь личный состав полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: