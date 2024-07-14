Девочке всего четыре дня.

Из роддома в Кременчуге исчез новорожденный ребенок, сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщается на странице полиции Полтавской области в социальной сети Facebook, сегодня днем женщина заявила об исчезновении младенца из послеродовой комнаты перинатального центра. На розыск ребенка ориентировали весь личный состав региональной полиции.

Сейчас полицейские пытаются установить, кто причастен к похищению. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

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Людей, которые могут помочь в поисках пропавшей девочки, просят немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по телефонам: +380 (98) 739 26 30, +380 (98) 189 99 44, +380 (99) 793 35 04 или 102.

Преступления против детей

Ранее полиция сообщала о задержании 19-летней девушки, которая пыталась продать своей знакомой двухлетнего сына. За ребенка она хотела получить 1 миллион гривен.

А в двух городах Украины задержали руководителей клиник, которые продавали младенцев за границу под видом суррогатного материнства. Речь идет о странах, в которых это запрещено законом.

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