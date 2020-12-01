По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования, сообщили в СБУ.

На Закарпатье Служба безопасности проверяет информацию о депутатах Сюртивского сельсовета, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"На Закарпатье Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины", – говорится в сообщении.

При этом в СБУ подтвердили, что инцидент произошел в День достоинства и свободы – 21 ноября.

Гимн депутаты исполнили по инициативе председателя территориальной общины.

"Полученные службой материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования", – информируют в СБУ.

Что произошло

В понедельник в местном Facebook-сообществе выложили видео, на котором депутаты Сюртовской ОТО пели во время принятия присяги, 21 ноября, национальный гимн Венгрии.

По словам автора сообщения, сам председатель объединения не раз враждебно высказывался относительно Украины и отношения украинцев к венграм. "У нас готовят крымский сценарий, а потом будут плакаться и голосовать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", - писал автор публикации видео.

Венгры на Закарпатье: скандалы, которые были раньше

30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.

Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.

Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

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Автор: Яна Ставская