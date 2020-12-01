На Закарпатье Служба безопасности проверяет информацию о депутатах Сюртивского сельсовета, которые во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"На Закарпатье Служба безопасности Украины в пределах определенной законодательством компетенции проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной общины", – говорится в сообщении.
При этом в СБУ подтвердили, что инцидент произошел в День достоинства и свободы – 21 ноября.
Гимн депутаты исполнили по инициативе председателя территориальной общины.
"Полученные службой материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются. По результатам проверки будут приниматься соответствующие меры реагирования", – информируют в СБУ.
Что произошло
- В понедельник в местном Facebook-сообществе выложили видео, на котором депутаты Сюртовской ОТО пели во время принятия присяги, 21 ноября, национальный гимн Венгрии.
- По словам автора сообщения, сам председатель объединения не раз враждебно высказывался относительно Украины и отношения украинцев к венграм. "У нас готовят крымский сценарий, а потом будут плакаться и голосовать о потере Закарпатья? Кажется, сценарий откатан", - писал автор публикации видео.
Венгры на Закарпатье: скандалы, которые были раньше
- 30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.
- Уголовное производство касается заключения фиктивных договоров венгерских благотворительных фондов. По мнению правоохранителей, они могут нанести ущерб государственной безопасности Украины.
- Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
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