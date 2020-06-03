В Запорожском нелегальном детсадике умер 14-месячный ребенок (видео)

Родители продолжают водить детей в это дошкольное учреждение.

В Запорожье в нелегальном детсаду умерла годовалая девочка. Заведение работало в обычной квартире многоэтажки.

Туда приводили к десяти детей. Когда одной малышке стало плохо, воспитательница решила положить ее спать и уже через несколько минут ребенка не стало, говорится в сюжете ТСН.

Родители говорят, что из-за коммуникабельности девочки решили отдать ее в ясли – чтобы у Олеси в ее год и два месяца появились первые друзья. Частные ясли родители нашли по объявлению. Туда набирали детей в возрасте от одного до двух лет. Говорят, приятная хозяйка обещала прогулки, игры и подготовку к обычному детсаду.

"Она по телефону заверила меня, что все нормально, посмотрите рекомендации, мы действительно все пересмотрели. Объяснила, сказала, что есть логопед, он "ведет" деток в садик – развивает профессионально", – рассказывает мама девочки Алина Гак.

Просмотреть все документы и подписать соглашение родители собирались вечером – до того хотелось узнать, как пройдет день Олеси. В 9 часов девочку отвезли к воспитательнице. И это утро стал последним, когда родители видели своего ребенка живым.

Частные ясли работали в трехкомнатной квартире на 8-м этаже. Когда супруги влетели в подъезд, увидели других родителей, которые впопыхах вывозили детей. Медиков не было. Скорую вызвали уже сами родители.

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"Я когда зашел в комнату первый, я пытался сделать ей искусственное дыхание. Она уже была еле теплая. То есть то, что она скрывала и сколько это все происходило – на голову не налазит", – комментирует отец девочки Эдуард Гак.

Как впоследствии узнали родители, Олеся поссорилась со сверстником, который сильно укусил ее. Девочка заплакала и от стресса у нее началась рвота. Владелица детсада решила положить ее спать, хотя истерику ребенка слышали даже тремя этажами ниже.

Сейчас все объявления из сети удалены, хозяйка не открывает дверь и не отвечает на звонки, хотя ее машина припаркована под подъездом. Соседи говорят садик работал здесь несколько лет и сутки в нем стоили 200 гривен. Теперь корят себя за то, что не отреагировали раньше, ибо плач и крик из квартиры раздавался почти ежедневно.

Правоохранители расследуют дело как убийство и проверяют законность деятельности яслей. По предварительным данным, ни соответствующего образования, ни разрешительных документов воспитательница не имела.

"То, что она сказала нашим специалистам: мне ребенка оставили, я была против, но мне оставили – и я ее приняла. Насколько это правда, я не знаю. Что это детское учреждение она тоже опровергла, сказала что это не детское заведение", – сказала руководитель службы по делам детей в городе Запорожье Наталья Сиворакша

В соцслужбах призывают родителей тщательно проверять все документы и десятки раз подумать, кому они доверяют своего ребенка. Потому что чужие детские коляски, говорят соседи, видели в подъезде и на следующий день после трагедии.

Как сообщал ранее УНИАН, в столичной больнице "Охматдет" в реанимации с диагнозом лейкемия умер четырехлетний мальчик Алексей, которому в последние минуты жизни не пустили его родную мать.

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