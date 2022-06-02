Подозрение правоохранителей якобы о выводе средств в Россию в компании называют надуманным.

Столичные правоохранители заподозрили владельцев сети ресторанов Tarantino family в якобы выводе средств в Россию, однако предприниматели отрицают любые связи с РФ и считают, что эти обвинения имеют признаки недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как говорится в сообщении на сайте Tarantino Family, против нее 20 мая было возбуждено уголовное производство, которое сейчас расследуется. Подозрение правоохранителей в компании называют надуманным.

Кроме того, в течение 30 и 31 мая 2022 года в главном офисе компании был проведен обыск. Однако никаких подтверждений обвинениям в адрес Tarantino Family правоохранители не обнаружили.

"Вместе с тем, в нашем офисе изъята почти вся компьютерная техника, личные деньги людей, которые на тот момент находились в помещении и документация по основной деятельности наших ресторанов. По нашей информации, в течение последнего времени, работники Подольской окружной прокуратуры г. Киева под руководством Сергея Ходаковского совершают аналогичные обыски на основании его постановлений, без решения суда, в отношении других представителей крупного бизнеса на территории г. Киева", – добавляют в компании.

В Tarantino Family также добавили, что с начала вторжения России в Украину рестораны кормили военных, тероборону, волонтеров и граждан, которые оказались в трудном положении.

"Всего мы приготовили более 1 млн обедов с начала войны и потратили на это более 25 млн гривень. Мы не афишировали то, что помогаем с питанием, потому что делали это с целью реальной помощи, а не пиара. Но возникла ситуация, при которой мы вынуждены обнародовать этот факт – поскольку нанесен существенный ущерб нашей репутации", – говорится в сообщении.