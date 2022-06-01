Участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ.

Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины - владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 учреждений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора, путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.

Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

В связи с изложенным, правоохранители провели санкционированный обыск в главном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружено и изъято документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории рф, компьютерную технику, денежные средства на общую сумму свыше 1, 5 млн гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.

Подольской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержания государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины помешала России обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан".

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