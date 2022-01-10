Фигурантам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Полиция Полтавской области задержала иностранцев, которые похитили и почти неделю незаконно удерживали фермера из Пирятина.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

1 января в полицию обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что его 55-летний тесть должен был приехать к нему в гости 31 декабря 2021 года, но так и не доехал. Заявитель также отметил, что с тестем внезапно исчезла телефонная связь и место его нахождения родственникам неизвестно. Полиция сразу начала розыск.

Сведения по факту исчезновения жителя Пирятина были внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ориентировку на поиски без вести пропавшего фермера правоохранители сразу разместили на официальных интернет-ресурсах областной полиции, разослали личному составу полиции Полтавской области и других областей Украины.

Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных и следственных действий полицейским удалось выяснить, что без вести пропавший мужчина выехал из дому на собственном автомобиле "Субару Форестер". При дальнейшей отработке оперативной информации сотрудники уголовного розыска и следователи Полтавской области установили, что без вести пропавший 55-летний предприниматель 30 декабря 2021 года выехал на автомобиле из Пирятина в направлении Киева.

Читайте такжеЗаработали 1,2 миллиона евро: основатели частной клиники продавали детей иностранцам"Проработав весь массив полученной оперативной информации, мы обнаружили автомобиль без вести пропавшего пирятинца возле одной из многоэтажек в городе Украинка Киевской области. Во время проведения обыска транспортного средства, следователем полиции изъяты документы, принадлежащие пропавшему мужчине, и вещественные доказательства, которые свидетельствовали о вероятности его похищения. В дальнейшем мы получили оперативную информацию, что мужчину незаконно удерживают в одном из домов Киева. Мною было принято решение о немедленном проведении спецоперации по освобождению мужчины и задержанию лиц, причастных к его похищению", - сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Как выяснилось, пирятинца похитили иностранцы, которые длительное время, с применением физического насилия, требовали от него денежные средства, а также переписать в их пользу бизнес и недвижимое имущество.

Сейчас двое фигурантов, 1995 и 1986 годов рождения, задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании судом меры пресечения. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры расследуются уголовные производства, открытые по правовой квалификации статьи 14 и части 2 пункта 3 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство), части 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством), части 4 статьи 189 (Вымогательство) и части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области экс-полицейского обвинили в необычном преступлении.

Вас также могут заинтересовать новости: