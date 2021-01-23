В Павлограде в результате пожара в общежитии пострадали три человека.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в здании на улице Заводской поступила в Службу спасения «101» сегодня утром.
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Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже пятиэтажного здания.
Из-за сильного задымления пожарные сразу начали выводить жильцов из здания. С помощью автолестницы с четвертого этажа были спасены три человека, из них один ребенок. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания по лестнице вывели еще шесть человек, из которых один ребенок.
В результате пожара пострадали три человека. Медики госпитализировали их в больницу.
Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития.
К тушению огня привлекались 20 человек и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
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