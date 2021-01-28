Сегодня в Ивановском районе Одесской области в снежном заносе застрял автобус с пассажирами.
Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, автобус застрял на трассе Киев-Одесса, в районе поселка Знаменка.
«Двигаясь по автодороге, автобус застрял в снежном сугробе и не мог самостоятельно выехать. Об этом стало известно патрульным при обследовании дороги. На место сразу направились патрульные и спасатели», - рассказали в полиции.
Отмечается, что, благодаря оперативным действиям инспекторов полиции и спасателей, из снежного заноса эвакуировали 18 человек и подвезли горючее для автобуса.
Сейчас с помощью техники ведутся работы по расчистке проезжей части от снежных заносов.
Читайте такжеНа Одесчине из-за непогоды образовался 4-километровый затор из фур
Сам автобус освободили с помощью спецтехники.
По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, с начала непогоды из снежных заносов спасены почти 1 тыс. человек.
«Изъято на сложных участках автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 людям, из которых 13 детей», - говорится в сообщении.
Для оказания помощи людям, которые освобождены из снежных заносов, работает два стационарных, один передвижной пункт обогрева и пункт питания на 306 км автодороги Одесса-Киев.
Продолжаются работы по распиловке и уборке поваленных деревьев с проезжей части и придомовых территорий, откачке воды из помещений граждан.
Кроме того, сегодня в службу спасения поступило сообщение о том, что недалеко от села Новоукраинка Раздельнянского района нуждается в помощи роженица, которая из-за погодных условий не может попасть в роддом.
Спасатели в сопровождении специальной техники по расчистке снега ООО «Прогресдорбуд» доставили женщину в лечебное учреждение Раздельнянской районной центральной больницы.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Одесской области из-за непогоды закрыты трассы Одесса-Рени и Одесса-Кучурган
- Обледенение и коллапс на дорогах: в Одессе упали почти 500 деревьев, электротранспорт не ходит (фоторепортаж, видео)
- Стихия не утихает: из-за мощных снегопадов в четырех областях Украины перекрыли трассы (видео)
- Стало известно, сколько людей из-за непогоды травмировались на улицах Одессы
- Снег, порывистый ветер и дальнейшее похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram