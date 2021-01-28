Из автобуса эвакуировали 18 человек.

Сегодня в Ивановском районе Одесской области в снежном заносе застрял автобус с пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, автобус застрял на трассе Киев-Одесса, в районе поселка Знаменка.

«Двигаясь по автодороге, автобус застрял в снежном сугробе и не мог самостоятельно выехать. Об этом стало известно патрульным при обследовании дороги. На место сразу направились патрульные и спасатели», - рассказали в полиции.

Отмечается, что, благодаря оперативным действиям инспекторов полиции и спасателей, из снежного заноса эвакуировали 18 человек и подвезли горючее для автобуса.

Сейчас с помощью техники ведутся работы по расчистке проезжей части от снежных заносов.

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Сам автобус освободили с помощью спецтехники.

По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, с начала непогоды из снежных заносов спасены почти 1 тыс. человек.

«Изъято на сложных участках автодорог 385 единиц техники, оказана помощь 995 людям, из которых 13 детей», - говорится в сообщении.

Для оказания помощи людям, которые освобождены из снежных заносов, работает два стационарных, один передвижной пункт обогрева и пункт питания на 306 км автодороги Одесса-Киев.

Продолжаются работы по распиловке и уборке поваленных деревьев с проезжей части и придомовых территорий, откачке воды из помещений граждан.

Кроме того, сегодня в службу спасения поступило сообщение о том, что недалеко от села Новоукраинка Раздельнянского района нуждается в помощи роженица, которая из-за погодных условий не может попасть в роддом.

Спасатели в сопровождении специальной техники по расчистке снега ООО «Прогресдорбуд» доставили женщину в лечебное учреждение Раздельнянской районной центральной больницы.

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Автор: Лариса Козовая