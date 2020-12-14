В Березовском районе Одесской области пьяный водитель на несколько часов заблокировал движение поездов, выехав на железнодорожные пути.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел 12 декабря.
Отмечается, что житель села Мариново, возвращаясь на автомобиле от друзей, решил сократить путь домой, свернув через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, и застрял.
«Чтобы разблокировать путь для железнодорожного транспорта полицейским пришлось привлекать эвакуатор. Движение поездов было заблокировано на несколько часов», - сообщили в главке.
Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови, результат показал 1,35 промилле, при допустимой норме 0,2.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил движения через железнодорожный переезд на мужчину составили два административных протокола, а его машину доставили на штрафплощадку.
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