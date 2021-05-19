Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в результат стрельбы ранения получили двое мужчин.

Сегодня в Одессе, в районе Молдаванки, неизвестные открыли стрельбу возле станции технического обслуживания.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на улице Мясоедовская, возле СТО.

Отмечается, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. Злоумышленники скрылись на автомобиле. В городе введен план «Перехват».

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в результат стрельбы ранения получили двое мужчин.

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Автор: Лариса Козовая