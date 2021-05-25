В Николаеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве историка-краеведа Владимира Щукина.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, убийство произошло 14 мая в Николаеве.
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"В тот день в полицию позвонил житель одного из домов по пр. Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа - известного в городе историка-краеведа открыта, а сам он лежит на полу", - говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался 29-летний житель города.
Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет рассказал, что злоумышленник познакомился с убитым в социальных сетях.
"Встретившись в его доме, нанес 67-летнему мужчине многочисленные ножевые ранения во время конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - сказал он.
Во время санкционированного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
Следователи вручили задержанному уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
Что предшествовало
Утром 14 мая профессора нашел его сосед, который увидел, что у того открыта дверь, а на полу лежит тело. Эксперты выяснили, что мужчина погиб от ножевых ранений и повреждений головы. Соседи же говорят, ничего подозрительного не слышали.
Обстоятельства гибели историка Щукина похожи на убийство другого известного николаевского историка - Николая Шитюка, который был научным руководителем кандидатской диссертации Щукина. Три года назад Шитюка нашли с ножом в спине в съемной квартире.
Кто такой Владимир Щукин
Владимиру Щукину было 67 лет. Он работал преподавателем историком николаевского филиала Одесской юридической академии. Владимир Щукин жил один, вел спокойный образ жизни и изучал преступления Холокоста на территории Николаевщины.
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