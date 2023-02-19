Между двумя мужчинами возник конфликт, после чего в ход пошло оружие.

В субботу, 18 февраля 2023 года, двое мужчин устроили стрельбу в Кривом Роге Днепропетровской области. Участники конфликта были задержаны в ходе полицейской спецоперации.

Как сообщили в полиции Днепропетровской области, правоохранители получили сообщение о стрельбе на территории Металлургического района города.

"Как установили полицейские, между местными жителями, водителями автомобилей "КИА" и "БМВ" возникла конфликтная ситуация, в результате которой произошла стрельба. Люди не пострадали. Обоих участников конфликта – мужчин в возрасте 30 и 31 год, задержали сотрудники отдела криминальной полиции совместно с патрульными полицейскими", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители изъяли помповое ружье и пистолет.

"Мужчин доставили в отделение полиции. Решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные мероприятия", – добавили в полиции.

По факту стрельбы открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ситуация на Днепропетровщине: последние новости

В ночь на 16 февраля 2023 года российские оккупанты ударили по Павлограду. В результате ракетной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Также правоохранители нейтрализовали в Днепропетровской области наркогруппировку с ежемесячным оборотом в 12 миллионов гривен. Преступники специализировались на изготовлении и сбыте метамфетамина на Днепропетровщине.

Кроме того, СБУ разоблачила в Днепропетровской области украинскую продовольственную корпорацию, которая финансировала "фонд" главаря террористов Дениса Пушилина в поддержку российских оккупантов. Компания имела часть активов на временно оккупированной территории Донецкой области и платила "налоги" террористам.

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