В результате обстрела повреждено промышленное предприятие, разрушено семь частных домов, еще 30 повреждены.

В Павлограде в результате ночной ракетной атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ужасная ночь в Павлограде. В три часа после полуночи, когда люди мирно спали в своих домах, враг ударил ракетами по городу. Погибла 79-летняя женщина. Предварительно, семь человек пострадали", - отметил он.

По данным Лысака, двух раненых госпитализировали - 79-летнего мужчину и 37-летнюю женщину - их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

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В результате обстрела повреждено промышленное предприятие - там возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Также разрушено семь частных домов, а еще 30 повреждены. "Последствия атаки уточняются", - добавил глава ОВА.

Ракетный удар по Украине сегодня

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли по территории Украины массированный ракетный удар.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинские военные уничтожили 16 из 32 выпущенных врагом ракет.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

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