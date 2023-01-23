Во время новогодних гуляний в калифорнийском городе Монтерей-Парк неизвестный открыл огонь в бальной студии и убил десятерых человек.

В США празднование китайского Нового года обернулось настоящим кровавым хаосом: в зале бальных танцев Star Ballroom Dance Studio в Монтерей-Парке неизвестный открыл огонь и убил десятерых человек.

По данным Reuters, происшествие случилось в день лунных новогодних гуляний в калифорнийском городе Монтерей-Парк. В субботу, 21 января, туда сошлись тысячи человек азиатско-американской общины, однако праздник омрачил инцидент со стрельбой в местной студии танцев Star Ballroom Dance Studio.

Неизвестный около 22:22 открыл огонь в помещении и убил десятерых человек. Еще десять, по данным местных официальных лиц, получили ранения. Пострадавшие находятся в больнице.

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По данным CNN, стрелком оказался один из постоянных посетителей студии. Примерно через 17-20 минут после стрельбы в Star Ballroom Dance Studio, убийца появился в следующем танцевальном зале, уже в соседнем городе Альгамбре. Однако там группа людей отняла у него пистолет.

Позже СМИ уточнили, что убийцей оказался 72-летний местный житель азиатского происхождения Ху Цан Тран. По данным правоохранителей, на его след полицейские вышли в воскресенье, 22 января. Однако подозреваемый покончил жизнь самоубийством до того, как его удалось арестовать. Следователи говорят, что он застрелился в белом пикапе, который полицейские заблокировали в соседнем городе Алхамбра.

Как отметил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна, полицейские услышали звуки выстрела в момент, когда окружили пикап "стрелка". Через полтора часа они решились заглянуть внутри и обнаружили мертвого Ху Цан Трана с огнестрельным ранением.

Пока что мотивы такого массового убийства мирных людей неизвестны. Однако глава Китайской торговой палаты Лос-Анджелеса Честер Чон рассказал версию, что перед происшествием у обвиняемого произошла ссора с женой. Это якобы могло послужить поводом для подобной агрессии.

Массовые беспорядки - последние "громкие" инциденты

Ранее в Грузии бывший военный открыл стрельбу по людям с балкона своей квартиры. Погибли пять человек, еще пятеро ранены. Тогда стрелок также покончил с собой.

Также в Париже произошли столкновения полиции с курдскими демонстрантами, которые были возмущены убийством вооруженным преступником трех членов их общины: были перевернуты автомобили, повреждены витрины магазинов, также возникли небольшие пожары возле площади Республики.

В Черногории мужчина устроил стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, есть раненые.

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