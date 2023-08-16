Осенью 2022 среди бела дня в одном из дворов столицы убили военного Алексея Щербину.

Двое убийц добровольца суд Киева отпустил под залог в 20 тысяч долларов, сообщил офицер батальона "Свобода" НГУ, бывший народный депутат Андрей Ильенко.

"Помните ужасную историю с прошлой осени, когда трое отморозков в киевском дворе средь бела дня убили добровольца? Напоминаю, трое отморозков с огромным криминальным шлейфом и связями с рашкой (один из них прятался в оккупированном Крыму от очередного криминала, у других связи с промосковскими титиушками). На днях Голосеевский суд решил отпустить двух из них под залог в 20 тысяч долларов", - написал Ильенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что теперь особо опасные убийцы с российскими связями будут гулять на свободе, а жизнь добровольца суд оценил в 20 тысяч долларов.

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"Все это происходит в то время, когда собратья убитого Алексея Щербины воюют на фронте и не могут параллельно уничтожать врага в бою и бороться с гнидами в тылу. Но в тылу сейчас много людей, которые могут повлиять на ситуацию, к которым я прежде всего обращаюсь", - призвал Ильенко.

Он отметил, что будет апелляция на решение, поэтому сейчас огласка может повлиять на ситуацию.

В октябре на проспекте Глушкова убили добровольца Алексея Щербину

Напомним, в октябре 2022 г. стало известно о гибели военнослужащего в результате дорожного конфликта со стрельбой. Как информировала полиция, на проспекте Глушкова между водителями Hyundai и Lexus возник конфликт по первоочередности проезда на дороге. В ходе спора пассажиры Lexus избили мужчину, а рулевой произвел выстрел в сторону оппонента. В результате происшествия военнослужащий, 1988 года рождения, скончался на месте. Впоследствии стало известно, что убитым оказался доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

23 октября отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что один из фигурантов, который подозревается в умышленном убийстве, и двое его сообщников за хулиганские действия, будут находиться под стражей без права внесения залога.

Тогда заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко сообщил, что Щербина готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода", у него осталась жена и маленький ребенок.

Он отметил ужасную ситуацию, в результате которой погиб военнослужащий - "три отморозка на Лексусе устроили разборки во дворе в формате три на одного, устроили драку, а потом достали оружие и начали стрелять на поражение". Он подчеркнул, что преступники стреляли в киевском дворе, средь бела дня, стреляли в человека в военной форме.

Также Ильенко опубликовал имена подозреваемых участников конфликта и убийства человека.

Ими оказались: Игнатенко Леонид Иванович 1982 года рождения; Котырло Игорь Валерьевич 1998 г. р. и Вильцанюк Вячеслав Владимирович 1996 г. р.

Также тогда стало известно, что подозреваемые могут быть связаны со спортивным клубом предателя Ильи Кивы.

В частности "Киев Оперативный" информировал, что ранее Вячеслав Вильцянюк фигурировал как подозреваемым по делу о телефонном мошенничестве. В частности, в 2020 году ему сообщили о подозрении в завладении мошенническим путем денежными средствами на общую сумму почти 1 миллион гривен.

Тогда с ходатайством о передаче его на поруки обращались трудовые коллективы ОО "Киевский спортивный клуб боевых искусств" и ООО "СК "Спарта-панкратион". В июне 2020 года спортсмена перевели на круглосуточный домашний арест.

Издание писало, что спортивный клуб, который его брал на поруки, принадлежал Киве.

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