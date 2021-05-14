Утром 14 мая в Киеве на Троещине произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пассажир. Из-за аварии на участке парализовано движение троллейбусов.
Читайте такжеПод Киевом произошло масштабное ДТП с опрокидыванием (видео)Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Предварительно, водитель Chevrolet двигаясь по проспекту Владимира Маяковского на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в припаркованный тягач Mercedes.
«Сам водитель травм не получил, пассажира госпитализировали с рваной раной руки и травмой головы», – говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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