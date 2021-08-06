По данным очевидцев аварии, водитель имел признаки алкогольного опьянения.

В Киеве BMW X5 снес два киоска, расположенные недалеко от торгового центра Piramida.

Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев сейчас".

"Предварительно, водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, протаранил один киоск и остановился во втором", - говорится в сообщении.

По данным очевидцев аварии, водитель имел признаки алкогольного опьянения.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

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Автор: Денис Прядко