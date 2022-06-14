Даже спасатели шутят, что мужчина родился в рубашке.

В Карпатах мужчина упал с 80-метровой высоты. Он чудом не погиб. Даже спасатели пошутили, что мужчина родился в рубашке.

Об инциденте, который чудом не закончился трагедией, сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

"Горы - это не только красота и величие, но и опасность. В этом имел возможность убедиться 30-летний житель пгт Ясиня Раховского района, который за оплошность в Карпатах едва не заплатил жизнью. К счастью, горные спасатели пришли на помощь вовремя – человек спасен", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на полонине Драгобрат, возле горы Близница. Мужчина сорвался со снежного карниза и полетел вниз. Он упал с 80-метровой высоты. На место инцидента отправились специалисты из горных поисково-спасательных отделений. Мужчине оказали домедицинскую помощь и транспортировали его в поселок Ясиня, где его уже ждала бригада специалистов экстренной медицинской помощи.

"Вот что значит родиться в рубашке", - пошутили спасатели.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье сепаратиста, который агитировал за отделение региона, приговорили к 7 годам тюрьмы.

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