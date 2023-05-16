Соответствующее решение сегодня приняли депутаты Черновицкого облсовета.

Депутаты Черновицкого областного совета сегодня на заседании проголосовали за запрет в регионе деятельности религиозных организаций, которые имеют доказанную церковно-каноническую связь с Россией.

Об этом сообщил председатель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Он отметил, что решение приняли во время рассмотрения вопроса об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Черновицкой области.

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"Теперь дело за религиозными громадами и местными властями. Люди должны понимать, что не может религиозная громада, центр управления которой находится в стране-агрессоре, проводить богослужения в наших городах и селах", - добавил Запаранюк.

Запрет УПЦ МП в Украине: что известно

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

В январе Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Пока запрет не утвержден Верховной Радой, облсоветы голосуют за такие решения на местном уровне. В частности, это произошло в Ривненской, Хмельницкой и Волынской областях.

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