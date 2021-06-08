Мальчик нашел в доме пневматическую винтовку и случайно нажал на курок.

На Херсонщине полиция привлечет к ответственности родителей 9-летнего мальчика, который ранил из пневматической винтовки свою бабушку.

Об этом сообщает отдел коммуникации

Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Согласно информации, вчера, 7 июня, утром в полицию поступило сообщение, что в одном из сел области 9-летний мальчик из пневматической винтовки выстрелил в свою 60-летнюю бабушку.

На месте происшествия полицейские установили, что мальчик утром пришел в гости к своим дедушке и бабушке.

«Женщина завела внука в летнюю кухню, где за холодильником мальчик нашел пневматическую винтовку деда . Парень стал ее рассматривать и случайно нажал на курок. Оружие оказалось заряженным, произошел выстрел, и пуля попала бабушке в мягкие ткани у шеи», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Белой Церкви пенсионер средь бела дня стрелял из винтовки по шумной компании

В полиции отметили, что полученная женщиной рана никакой опасности для ее жизни и здоровья не представляла. Потерпевшая написала заявление с просьбой расследования не проводить.

Однако в настоящее время решается вопрос о подготовке в отношении родителей мальчика административных материалов и привлечения их к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей").

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская