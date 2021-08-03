Мужчину госпитализировали.

В Днепре пьяный водитель ВАЗ устроил ДТП, после которого уснул за рулем.

Об этом сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Криворожская. Автомобиль ВАЗ 2107 въехал в Chevrolet, а затем врезался в дорожный столб.

Об этом в полицию сообщил водитель Chevrolet. Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили, что за рулем ВАЗа находится мужчина с признаками сильного алкогольного опьянения.

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Мужчина вышел и увидел поврежденный автомобиль ВАЗ.

Водитель за его рулем сказал, что он нетрезв, после чего уснул.

Затем мужчина вызвал на место подействует скорую и полицию. Пострадавшего водителя ВАЗа госпитализировали.

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Автор: Людмила Жерновская