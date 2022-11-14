Инцидент набрал огласку и в "Укрзализныце" разгорелся скандал.

Украинский защитник 11 ноября возвращался с Донецкого направления в Киев, чтобы провести там отпуск. К проводнику подошли двое мужчин и пожаловались на то, что от военного "плохо пахнет". Проводница попросила военного переместиться в тамбур, где тот в итоге провел 7 часов.

"Вместо того, чтобы принимать благодарность от людей, защищающих Украину, очень "вежливая" проводница попросила его выйти в тамбур и спать там, потому что от него плохо пахнет", - сообщила в Instagram основатель благотворительного фонда "Країна нескорених" Любовь Олиградская, к которой обратилась дочь военного.

После этого инцидент набрал огласку и в "Укрзализныце" разгорелся скандал. Однако представители компании позже ответили, что уладили ситуацию. Военному в качестве извинения предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

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"Военного, который возвращался домой, пассажиры обвинили в "плохом запахе" и выставили в тамбур вагона. Наши стюарды недостаточно четко среагировали на ситуацию и не заметили конфликта, позволив защитнику провести остальное путешествие в тамбуре", - сообщили в "Укрзализныце".

Скандалы с украинскими защитниками

На Закарпатье священник московского патриархата устроил скандал. Из-за него защитника Украины, погибшего на Херсонщине, отпевали под закрытой церковью.

Священник в городе Горишние Плавни Полтавской области довел до слез мать погибшего украинского защитника. Настоятель Свято-Николаевского храма, который принадлежит Украинской православной церкви МП, заявил, что в Украине продолжается "спецоперация" России, а не война.