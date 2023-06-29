Ник Дакворт отметил, что на месте трагедии біло много гуманитарных работников и журналистов.

Американский доброволец в Украине рассказал, что он был в ресторане Краматорска, когда во вторник, 28 июня, вечером в него попала российская ракета. В заведени был детский праздник.

28-летний Ник Дакворт из Соноры, штат Калифорния, сказал, что прибыл в ресторан Ria Lounge с коллегами примерно за 20 минут до ракетного обстрела, который произошел сразу после 19:30. местное время.

"Я помню, как пытался сказать своей команде, чтобы они спускались (в укрытие - УНИАН), но потерпел неудачу до того, как она (ракета - УНИАН) попала", — сказал Дакворт в комментарии CNN.

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"Как только они переехали, я побежал помогать переводчику журналистской команды, у которой были тяжелые травмы. Как только к ней подошел более квалифицированный медицинский работник и на место происшествия прибыл фельдшер нашей команды, я побежал в ресторан, чтобы оценить, где помощь нужна больше всего, включая попытку добраться до девушки, прижатой крышей и колонной. А также помогал перемещать обломки там, где другие были зажаты, но в более стабильных условиях", — сообщил волонтер.

По его словам, в ресторане был детский праздник.

"Был детский праздник, много других гуманитарных работников, журналистов", - указал Дакворт.

Его группа едва не погибла, ведь внутри ресторана в полной мере ощущались последствия удара, но официанту удалось найти для них столик снаружи в последнюю минуту. Волонтер указал, что это, вероятно, спасло ему жизнь.

"Единственный свободный внутри стол был погребен под обломками", — сказал Дакворт.

Он и его коллеги, в том числе британский волонтер Мо Хорник, отделались лишь легкими травмами и разместили в Facebook фотографии с места происшествия и внутри больницы.

Дакворт сказал, что он находится в Украине около 14 месяцев, работая в гуманитарной благотворительной организации, доставляющей помощь мирным жителям в прифронтовых селах. Он часто писал в Facebook о доставке медикаментов и других продуктов в прифронтовые районы на востоке Украины.

"Мы только еще больше сплочены и мотивированы продолжать нашу работу, несмотря на этот теракт", — написал Дакворт в своем посте на Facebook.

Российский удар по Краматорску 27 июня 2023 - главные новости

Во вторник, 27 июня, россияне ударили ракетами по центру Краматорска и по поселку возле города. Для убийства мирных граждан оккупанты использовали баллистические ракетные комплексы "Искандер".

Всего погибли 11 человек, срели них – 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Кроме того, ранения получили 60 человек, в том числе восьмимесячный малыш и трое граждан Колумбии.

Также СБУ задержала коректировщика удара по ресторану. По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Его дистанционно завербовало российское ГРУ.

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