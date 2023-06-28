Девочки в сентябре должны были праздновать свои 15 лет.

Российские оккупанты ударом по пиццерии в Краматорске Донецкой области убили 14-летних сестер. Девочки в этом году закончили восьмой класс.

"С грустью и нестерпимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко Юлии и Анны, учениц Краматорской ООШ №24", - говорится в сообщении Управление образования Краматорского городского совета в своем Telegram-канале.

Погибшие школьницы 4 сентября должны были праздновать свое 15-летие.

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"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери. Ведь смерть самых родных людей - большое испытание. В этот горький момент разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби", - подытожили в Управлении.

Удар россиян по Краматорску 27 июня 2023 - что известно

27 июня россияне нанесли два ракетных удара по центру Краматорску. Один из снарядов попал в пиццерию, где находились люди с детьми. Сначала сообщалось, что оккупанты ударили из ЗРК С-300, но позже стало известно, что россияне ударили двумя ракетами "Искандер".

28 июня в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что на данный момент известно о девяти погибших, среди них три несовершеннолетних девочки - 17 и две 14 лет. При этом генеральный прокурор Андрей Костин утончил, что всего пострадали 60 человек.

Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор села Беленькое. Там в результате атаки получили ранения четыре местных жителей, которые вечером находились у себя дома.

Досудебное расследование начато по части 1, 2 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

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