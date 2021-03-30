На теле убитого обнаружили следы множественных ранений.

В Измаиле Одесской области двое подростков подозреваются в жестоком убийстве бездомного.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в воскресенье, 28 марта, 58-летний мужчина был обнаружен мертвым возле памятника морякам. На его теле были следы множественных ранений – переломы ребер, политравма.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила, что подозреваемые – двое местных подростков в возрасте 12-ти и 13-ти лет, которые жестоко избили мужчину без определенного места жительства.

В настоящее время со злоумышленниками проводятся неотложные следственные действия. По их словам, с мужчиной они поссорились из-за булочки, которую тот не захотел для них попросить у прохожих. Они заманили бездомного к Лебяжьему озеру, где жестоко избили руками, ногами, палками.

Семьи обоих подростков состоят на учете службы по делам детей как оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи.

Открыто производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

В настоящее время решается вопрос о помещении их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после расследования дело передадут в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера.

Как сообщил в социальных сетях известный в Измаиле блогер Владислав Далаков, убит бездомный, которого люди называли Петя Карбюратор. Отмечается, что мужчина был безобидным, дружелюбным, жизнерадостным человеком, и местные жители часто ему помогали. Потерпевший подкармливал бездомных собак, которые часто его сопровождали.

Подозреваемые – двое мальчиков из ромских семей, они часто выпрашивали деньги у прохожих возле местного магазина АТБ и на рынке.

По словам Далакова, потерпевший ранее жаловался, что эти двое подростков его обижают, но никогда не применял в отношении них физическую силу и других просил этого не делать.

Как отмечают очевидцы, убитый бездомный найден без одежды, на теле были множественные ранения.

По некоторым данным, он – родом из села Утконосовка Измаильского района. В Измаиле, где происшествие вызвало большой резонанс, люди собрали средства на похороны мужчины.

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Автор: Лариса Козовая