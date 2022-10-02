Чаще всего украинцы регистрируются в Польше, Германии и Чехии.

Количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 миллиона.

Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на своем сайте.

Отмечается, что по состоянию на 30 сентября количество зарегистрированных для временной защиты достигла 4,183 миллионов человек.

Видео дня

При этом, за месяц с 30 августа рост составил 214,3 тысяч, тогда как за предыдущие пять недель – около 260 тысяч. Всего с конца мая зарегистрированных для временной защиты зафиксировано около 1,25 миллиона.

Наибольший прирост за последний месяц показали:

Польша (почти 56 тысяч);

Германия (около 39 тысяч);

Чехия (около 15 тысяч);

Великобритания, Румыния (около 11 тысяч).

Нидерланды однако (около 11 тысяч за два месяца).

Согласно данным ООН, собранным от национальных правительств, больше всего беженцев со статусом временного защиты в Польше – 1,409 миллионов.

По данным польской пограничной службы, с начала войны в страну из Украины, прибыло 6,432 миллионов человек, а в обратном направлении поехало 4,466 миллионов.

Следом идут Германия и Чехия, где количество зарегистрированных для временной защиты беженцев с Украины составляет соответственно 709,15 тысяч и 438,93 тысяч соответственно.

В целом, по данным ООН на 27 сентября, с Украины с начала войны было зафиксировано 13,380 миллионов выездов, тогда как въездов (без данных Венгрии, РФ и Беларуси с 28 февраля) – 6,257 миллионов.

Украинцы спасаются от войны выезжая за границу – что стоит знать

24 февраля текущего года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Россияне начали бомбить мирные украинские города и гражданские объекты, из-за чего большое количество украинцев было вынуждено выезжать в западные и центральные части нашей страны. Женщины с детьми также спасались от войны в соседних странах. В частности, большинство ехало в Польшу, которая лучше всех организовала специальные программы поддержки для украинцев.

На конец июля временную защиту в Европе официально получили 3,7 миллиона беженцев из Украины, в лидерах были также Польша, Германия и Чехия.

Тогда больше всего украинцев получили статус временной защиты в Польше –1,234 миллионов. В то же время, как сообщала польская Пограничная служба, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страну прибыло 4,968 миллионов граждан, а выехали в Украину – около 3 миллионов.

Вас также могут заинтересовать новости: