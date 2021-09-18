Открыто уголовное производство, продолжается расследование.

В Кривом Роге Днепропетровской области на одном из предприятий во время выполнения работ с повышенной опасностью погибли трое мужчин, их затянуло в насос.

Об этом сообщает Криворожское районное управление полиции в Facebook.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью троих человек потянуло к насосу", – отметили в полиции.

По факту гибели работников открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

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В свою очередь Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области информирует, что утром в Службу спасения "101" поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбассводоканал" о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник.

На месте происшествия спасатели обнаружили, что тела людей без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойнике на глубине 6 метров.

Спасатели по лестнице спустились на дно отстойника и с помощью веревки подняли тела погибших мужчин.

Ранее сообщалось, как в Карпатах вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области 15 сентября прогремел взрыв. Погибли двое мужчин, еще четыре женщины получили ожоги и травмы.

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Авторы: Катерина Шварц, Надя Пришляк