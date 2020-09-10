25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали.

В Киеве в торгово-развлекательном центре на проспекте Оболонском произошла стрельба, есть раненый.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

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Отмечается, что сегодня в 18:15 в столичную полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на Оболонском проспекте. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений.

"Предварительно установлено: в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. В дальнейшем один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента Злоумышленники с места происшествия скрылись", - говорится в сообщении.

25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями ноги доставили в больницу.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

По результатам проверки этому происшествию будет дана правовая квалификация, добавили в полиции.

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Автор: Татьяна Поляковская