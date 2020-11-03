Теракт произошел вчера вечером / фото REUTERS

Вблизи места теракта в Вене находились четверо украинских студентов, они не пострадали.

Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал он.

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Теракты в Вене: что известно

  • Около 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, начали беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.
  • По состоянию на утро 3 ноября количество погибших в результате террористического акта достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек получили ранения.
  • Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Точное количество нападавших пока не называется.

Террор в Европе: что было до этого

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Автор: Антонина Доломанжи