Теракт произошел вчера вечером / фото REUTERS
Вблизи места теракта в Вене находились четверо украинских студентов, они не пострадали.
Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал он.
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Теракты в Вене: что известно
- Около 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, начали беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.
- По состоянию на утро 3 ноября количество погибших в результате террористического акта достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек получили ранения.
- Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Точное количество нападавших пока не называется.
Теракты в Вене: украинское посольство в Австрии выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы
Террор в Европе: что было до этого
- 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.
- 29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.
- После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы
- Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.
- Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции.
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