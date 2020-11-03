Вблизи места теракта в Вене находились четверо украинских студентов

По состоянию на утро 3 ноября количество погибших в результате террористического акта в Вене достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек получили ранения.

Вблизи места теракта в Вене находились четверо украинских студентов, они не пострадали. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба. "По состоянию на утро уже пишут о трех погибших гражданских. Информации об их гражданстве пока нет. В зоне теракта, в одном из кафе, было четверо украинских студентов. С ними все хорошо", - написал он. Читайте такжеЗеленский выразил сочувствие пострадавшим в результате теракта в Вене Теракты в Вене: что известно Около 20:00 2 ноября по местному времени в Вене началась стрельба в районе Зайтенштеттенгассе. Несколько преступников, вооруженных длинноствольным оружием, начали беспорядочный огонь по людям, сидевшим за столиками в уличных кафе и ресторанах в последний вечер перед началом локдауна в Австрии из-за пандемии. В полиции заявили о шести разных местах, где была стрельба.

По состоянию на утро 3 ноября количество погибших в результате террористического акта достигло трех человек, включая одного из преступников. Не менее 15 человек получили ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Розыскная операция продолжается. Точное количество нападавших пока не называется. Террор в Европе: что было до этого 16 октября во Франции 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения отрубил голову учителю Самюэлю Пати за то, что тот показывал в школе карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда в качестве примера свободы слова. После этого президент страны Эммануэль Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами. Ряд исламских стран выразили свое недовольство риторикой Макрона.

29 октября произошло нападение на церковь во французской Ницце, которое президент Макрон назвал терактом. Там террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей. Также во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Во французском городе Лион 31 октября мужчина устроил стрельбу возле греческой церкви. В результате ранение получил священник.

Также полицейские во французском Авиньоне застрелили мужчину, который пытался напасть на них с ножом. Кроме того, в саудовском городе Джедда террорист с ножом напал на охранника консульства Франции. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антонина Доломанжи

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