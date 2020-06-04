"Инопланетная сила?": в соцсетях сообщили об инциденте на станции столичного метро (фото)
13:04, 04 июня 2020Происшествия
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Обвалилось информационное табло на станции "Демеевская".
В метро произошел инцидент / фото УНИАН
В столичной подземке сегодня произошел инцидент - по неизвестным причинам обрушилось информационное табло на одной из станций.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"На станции метро "Демеевская" из-за неизвестных явлений едва не упало информационное табло. Может, Скайли с Малдером пора звать, потому что пахнет какой-то потусторонней инопланетной силой?", - пишет автор публикации, добавляя фото с места события.
Пострадало информационное табло / Киев Оперативный Facebook
В комментариях некоторые авторы пишут о гравитации, возможном строительстве над станцией и вибрации. "Диджитальное табло", "Это коронавирус виноват", - пишут в соцсети.
Ранее в столичной подземке рассказали, на какие станции вынуждены ограничивать вход через увеличение пассажиропотока после открытия 25 мая.
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