"Инопланетная сила?": в соцсетях сообщили об инциденте на станции столичного метро (фото)

Обвалилось информационное табло на станции "Демеевская".

В столичной подземке сегодня произошел инцидент - по неизвестным причинам обрушилось информационное табло на одной из станций.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"На станции метро "Демеевская" из-за неизвестных явлений едва не упало информационное табло. Может, Скайли с Малдером пора звать, потому что пахнет какой-то потусторонней инопланетной силой?", - пишет автор публикации, добавляя фото с места события.

В комментариях некоторые авторы пишут о гравитации, возможном строительстве над станцией и вибрации. "Диджитальное табло", "Это коронавирус виноват", - пишут в соцсети.

Ранее в столичной подземке рассказали, на какие станции вынуждены ограничивать вход через увеличение пассажиропотока после открытия 25 мая.

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