Пассажиров становится больше: в столичном метро рассказали, какие станции ограничивают на вход
В киевском метро из-за роста количества пассажиров уже ограничивали вход на три станции.
Об этом рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, пишет "РБК-Украина".
По ее словам, в понедельник пассажиропоток превысил полмиллиона пассажиров.
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"675 тысяч пассажиров. Да, наращивается пассажиропоток. Были (ограничения, - ред.) по тем станциям, по которым мы в принципе и предполагали - "Академгородок", "Житомирская" и "Черниговская". Это означает, что станция работала на одни или две двери в час пик", - рассказала она.
При этом Макогон уточнила, что ограничения на станциях действовали в начале 9 утра.
"Призываем людей продолжать придерживаться всех обязательных мероприятий: масочный режим и дистанция, не скапливаться", - добавила она.
Как сообщал УНИАН, с 1 июня Киевский метрополитен в часы пик может ограничивать пассажиропоток ради соблюдения социальной дистанции, закрывая часть входов на отдельных станциях.
Столичный метрополитен возобновил свою работу с 25 мая.
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