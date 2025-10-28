Спецназ НАБУ и российские пропагандисты защищают Мамешева, которого обвиняют в ложных показаниях по делу Магамедрасулова, - СМИ

Печерский суд оценил доказательства и избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу приобретателя Магамедрасулова - Юсуфу Мамешеву. Ему инкриминируют дачу ложных показаний по делу топ-чиновника НАБУ. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Печерский суд Киева 27 октября 2025 года избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова - Юсуфу Мамешеву. Прокуратура подозревает его в даче ложных показаний. Суд оценил предоставленные следствием доказательства и удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил меру пресечения Мамешеву в виде личного обязательства", - сообщает издание.

Также суд обязал Мамешева сдать загранпаспорт, являться в суд по вызову и носить электронный браслет, отмечает оно.

"По версии прокуроров, Юсуф Мамешев предоставил ложные показания о стране продажи технической конопли и товаров и сырья. Обвинение отмечает, что Мамешев в своих показаниях говорит, что продажа планировалась в Узбекистан, где есть соответствующие мощности для переработки и рынок сбыта. Но прокуроры утверждают, что по результатам аудиоэкспертиз, Руслан Магамедрасулов и его отец якобы планировали продажу конопли в Дагестан", - пишут журналисты.

Они отмечают, что 5 независимых экспертиз подтверждают версию обвинения.

По информации "Судебно-юридической газеты", недавно Мамешева задержали работники территориального центра комплектования, но после звонка неизвестным лицам сотрудники НАБУ прибыли на место и силой забрали его, объясняя это тем, что он является "ценным свидетелем".

Журналисты отмечают, что действия НАБУ могут быть попытками повлиять на свидетелей и сформировать выгодную для своих сотрудников версию событий.

В то же время, отмечают они, защищать Юсуфа Мамешева публично взялись представители Центра противодействия коррупции, а также печально известный блогер Анатолий Шарий и ряд пророссийских ресурсов.

"Интересно, что сам Юсуф Мамешев сейчас находится под охраной спецназовцев НАБУ, которые сопровождают его во время судебных заседаний и после них. Цель такой "защиты" остается непонятной, как и мотивы НАБУ, что фактически демонстрирует собственное отношение к решениям суда", - заключает "Судебно-юридическая газета".

Как сообщалось, 21 июля работники СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его подозревают в помощи отцу в продаже в Дагестан технической конопли. По мнению экспертов, техническая конопля могла предназначаться для производства пороха для армии страны-агрессора.