Алкоголя в крови водителя не обнаружено.

На Херсонщине 51-летнему водителю рейсового автобуса «Эталон» сообщено о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли две женщины.

Читайте такжеВ Одессе женщина угнала такси и попала на нем в ДТП (фото, видео)Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Отмечается, что водитель маршрутного автобуса прошел освидетельствование с помощью алкотестера «Драгер». Алкоголя в его крови не обнаружено.

Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в полиции добавили, около 30 пассажиров автобуса обратились в больницу. Сейчас они проходят медицинское обследование.

Смертельная авария на Херсонщине: что известно

Утром 9 ноября в с. Садовое Белозерского района Херсонской области перевернулся рейсовый автобус.

В результате аварии погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет, 10 человек травмировались.

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Автор: Светлана Макринская