На Херсонщине 51-летнему водителю рейсового автобуса «Эталон» сообщено о подозрении в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли две женщины.
Читайте такжеВ Одессе женщина угнала такси и попала на нем в ДТП (фото, видео)Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Отмечается, что водитель маршрутного автобуса прошел освидетельствование с помощью алкотестера «Драгер». Алкоголя в его крови не обнаружено.
Водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также в полиции добавили, около 30 пассажиров автобуса обратились в больницу. Сейчас они проходят медицинское обследование.
Смертельная авария на Херсонщине: что известно
Утром 9 ноября в с. Садовое Белозерского района Херсонской области перевернулся рейсовый автобус.
В результате аварии погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет, 10 человек травмировались.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram